Horoskoop, 4. aprill 2018

Sul jagub ohtralt energiat, et teha uurimistööd ja leida vastuseid küsimustele, mis on sul pikka aega meeles mõlkunud. Oled sihikindel.

Diskussioonid partnerite ja lähedaste sõprade vahel on tavalised. Pead küsima endalt, kas olulisem on see, et sul on õigus, või tasub suhteid säilitada.