Töömessil tuleb pakkumisele ligemale 500 ametikohta

Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Metsa sõnutsi toimub mess juba viiendat korda ja teist aastat järjest käib kontserdimajas samal ajal noorte infomess Suunaja. "Väga oodatud on suveks tööd otsivad noored. Paljud tööandjad pakuvad suviseid, hooajalisi töökohti, mis sobivad hästi koolivaheajaks. Noorele annab see suurepärase võimaluse saada töökogemus ja sissetulek," rääkis Mets.

"Valisime messi loenguteks sellised teemad, mille vastu viimasel ajal on kõige enam huvi tuntud. Usume, et loengud on vajalikud ja informatiivsed ning inspireerivad paljusid," lisas Mets.

Messil on esindatud sotsiaalkindlustusamet, maksu- ja tolliamet, tööinspektsioon, MTÜ Living for Tommorow, SA Pärnumaa Arenduskeskus ja noorte tugila, mis oma valdkondades hea meelega informatsiooni jagavad ja mitmel neist on kaasas oma organisatsiooni tööpakkumised. Kohal on puuetega nimeste koda, mille esindajad leiab teise korruse klaasruumist koos töötukassa juhtumikorraldajatega, kes vastavad vähenenud töövõimega inimesi puudutavatele küsimustele.