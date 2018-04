Keskkonnaamet kinnitas rannaniitudel pesitseva niidurüdi kaitsekava

Niidurüdi on väike rannaniitudel ja lagerabades elav kurvitsaline, kes arvukuse suure languse tõttu on arvatud rangeimasse kaitsekategooriasse. Eestis pesitseb praegu ligikaudu 200 paari niidurüdisid, lähima viie aasta eesmärk on liigi arvukust suurendada 20–30 paari võrra. Kogu Läänemere asurkonna suuruseks on hinnatud ligikaudu 600 paari.