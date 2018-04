Endise kalatraaleri ja uurimislaeva Mare aastapäeva tähistava postmargiga kaasneb 1. päeva ümbrik ja postkaart, mille on on kujundanud meremuuseumi kunstnik Roman Matkiewicz.

„Margi ilmumine just nüüd on märgilise tähendusega, kuna Mare läheb sel kevadel vastu oma viimasele hooajale merel,“ selgitas meremuuseumi direktor Urmas Dresen.

1968. aastal Nõukogude Liidus kalatraaleriks ehitatud mootorlaev Mare paigutub meremuuseumi näitusel „100 aastat kiilu all. Eesti lugu laevades 1918–2018” aastasse 1983, mil muuseum võttis aluse kasutusele uurimislaevana.

Mare kapten on allveearheoloog Vello Mäss, kelle juhtimisel avastatud tuntumad laevavrakid on soomuslaev Russalka, reisilaev Vironia, ujuvmajakas ehk tulelaev Hiiumadal, jäämurdja Pjotr Veliki, mootorpurjekas Jaen Teär ja palju teisi. Kokku on Mare töö tulemusel koostatud vrakiregistris üle 1000 uppunud laeva, lennuki, ajaloolise ankru ja eestlaetava suurtüki.