40 aastat tagasi

Külanõukogu elanikkonna põhiosa töötab Pärivere sovhoosis, Suigu kolhoosis. Kokku on Are külanõukogus 1007 elanikku, kel aastaid enam kui 18. Konstitutsiooni projekti arutamiseks koostati majandites plaanid, mis näitavad, et põhiline tutvumine tuleb läbi viia 7. aprilliks.