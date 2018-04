Maleva innovatsioonirühmad tulevad taas

Innovatsioonirühmad pakuvad noortele töökogemust. "Kui harilikult on malevatel olnud füüsilised tööd – riisumine ja rohimine –, siis innovatsioonirühmad peaksid noortele õpetama uusi töövorme," selgitas Pärnumaa õpilasmaleva tegevjuht Hannele Uutsalu. "Seal õpiti töötades väikeettevõtlust, loomemajandust ja videoproduktsiooni, et tutvustada noortele uusi töökohti."

"Tegutsema hakkab ka malevaaktiiv, kes korraldab kokkutulekuid ja rühmade ning maleva elu, ja muusikarühm, mis on hästi põnev. Selle eesmärk on maleva vanad laulud selgeks õppida ja videosse laulda," lisas Uutsalu. "Nii on teistelgi rühmadel võimalik õppida neid lugusid, et need unustuse hõlma ei vajuks."