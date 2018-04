Saarde vallas sporditööd kureeriva Toivo Tallo sõnutsi on 2017. aasta lõpust rakendunud huvitegevuse raha kasutamises sport kõrvale jäänud. “Huvitav oleks teada, kui palju programmist spordile raha küsiti ja kui paljud ilma jäid. Sport killustub, sest uusi alasid tuleb peale. Minu arvates on liiga palju alasid ja see võib olla hoopis kahjulik,” nentis Tallo.

Ministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pärn ütles, et meetme suurus on 15 miljonit eurot aastas. “See puudutab kultuuri, loodus- ja täppisteadusi, sporti ja kauneid kunste. Üllatusin, et spordile on meetmest läinud nigel 24 protsenti,” tähendas ta.