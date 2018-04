Järgmisel nädalal algab Pärnumaa selle aasta suurim teeremont

Remondilõigu üheks oluliseks osaks on Sindi linna vahelise tee ehitus, kuhu rajatakse uus valgustus, ehitatakse välja uued ja rekonstrueeritakse olemasolevad teeületuskohad ning bussipeatused.

Uue lahenduse kohaselt on Sindi linna tänavatega ristumistele ette nähtud vasakpöörderajad Pärnu-Sindi suunal.

Maanteeameti Lääne regiooni ehitusvaldkonna juht Margus Eisenschmidt ütles, et projekteerimise käigus on tehtud palju koostööd kohaliku omavalitsusega, kes on samal perioodil plaaninud välja ehitada kergliiklusteede võrgustiku, mis ühtib sõidutee lahendusega.