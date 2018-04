Täna on mobiilivaba päev

"Kui mobiiltelefoni kasutamise tõttu läheb sõbra jutt kõrvust mööda, saab alati paluda juttu korrata. Liikluses teist võimalust ei anta: kui midagi jääb märkamata, võivad sellel olla väga rasked tagajärjed. Sõnumit saates on juhi pilk teelt eemal keskmiselt viis sekundit. Sõiduk läbib maanteekiirusel selle ajaga 125 meetrit, nii et igaüks kujutagu ise ette, mitu tähtsat liiklussituatsiooni jääb tähelepanuta,“ selgitas maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kerli Tallo. Teaduslikult on tõestatud, et inimene ei suuda kaht tähelepanu nõudvat tegevust sooritada korraga ja veatult.