Voolutõrge põhjustas öösel poolteisetunnise laialdase veekatkestuse

"See oli meie viga ja keeruline on selle vea põhjust selgitada praegu. Oli voolukatkestus, mille puhul peaks toimima automaatne ümberlülitus. On kahe kaabliga toide ja kui ühest vool kaob, peaks järgnema automaatne ümberlülitus teisele. Tegelikult see ei töötanud," selgitas AS Pärnu Vee tehnilise teeninduse juht Roman Vaba. "Kuna seda ei juhtu väga tihti, ei saa seda praktikas läbi proovida. Nüüd mõtleme, mismoodi seda seadet testida, et seda viga ei korduks."