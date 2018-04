Soomaal eilsest vesi tõuseb

Ruukeli sõnutsi võib üleujutuseks pidada seda, kui veetase ületab poolteist meetrit. Siis jäävad heinamaad vee alla ja seal, kus suvel kasvab rohi, saab kanuuga sõita. Kui sulavesi ületab kaht ja poolt meetrit, on juba võimalik metsas aerutada. Ruukeli jutu järgi on looduskaitsealal metsas üks välja kujunenud teegi, kuhu ta inimesi viiendat aastaaega kogema viib, aga tänavu jääb selle raja läbimine tema hinnangul ära, sest vett napib.

Siiski on giidi kinnitusel huvitav jälgida, kas tänavu kerkib veetase kahe meetrini. Just seetõttu, et tänavune talv paksu lumevaipa ei toonud, jääb viies aastaegki tagasihoidlikumaks, kuigi metsa all lund olevat, aga need on paar päeva tagasi maha tulnud sademed.