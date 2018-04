Pärnu talunike tooted täidavad jõulupakke

Idee kohalike tootjate toodang pühadepakki panna sai Einola tuttavalt, kes töötab Tallinnas edukas suurette­võttes ja kurtis, et igal aastal on ettevõttel probleem: mida panna jõulupakkidesse? Neil on 100 koostööpartnerit, kellele tahaks teha harilikust teistsugused ja eksklusiivsed jõulukingid, kuid puuduvad ideed ja aeg sellega ise tegelda. Kuna Einolat on peale tervisliku eluviisi alati huvitanud teenuste ja toodete disainimine, võttis ta sõnal sabast kinni. “Mind paelub, kui ma saan midagi disainida, oma loovust rakendada. Ja üks talunik ei jõua sellega tegelda, seepärast on hea, kui keegi kõik selle kokku traageldab,” sõnas ta.