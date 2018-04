Pärnakas tõusis raamatuvahetuses pjedestaalile

Liige, keda Raamatuvahetuse portaalis tuntakse Marika R nime all, kuid kes pärisnime avaldada ei soovinud, ütles, et raamatuvahetusse jõudis juhuslikult. "Otsisin lapselapsele jänes Felixi raamatuid ja need olid olemas ainult vahetuses," selgitas ta.

"Raamatuhuvi on mind saatnud kogu elu. Olen aastaid hobikorras raamatuid ostnud, müünud, kinkinud, vahetanud. Loomulikult ka palju lugenud ja seepärast on raamatud paljuski mind inimesena vorminud. Meie kodune raamatukogu on üsna suur ja kogu pere armastab lugeda. Minu abikaasa suisa neelab kirjandust," rääkis Marika.

"Olen saanud siit väga palju häid raamatuid ja loodetavasti on paljud kasutajad saanud õnnelikuks just minult saadud raamatute abil. On tõesti ääretult tore, et selline koht on olemas," kiitis Marika.

Tänu portaalile on Marika lapselapsedki paljud lemmikuid leidnud. "Lõunaune ja õhtuse magamamineku eel on unejutud kenaks rituaaliks kujunenud," ütles vahetaja.

Portaali looja Leo Ariva sõnutsi läks vahetus ootamatult kiiresti käima. "Siia on registreerunud juba üle 16 000 lugeja, kes pakuvad vahetuseks üle 39 000 raamatu. Uue omaniku on siin leidnud juba 70 000 raamatut," rääkis Ariva.

Raamatuvahetuse loomise põhjuseks tõi Ariva suure lugemishuvi. "Olen raamatute keskel kasvanud ja loen umbes neli–viis raamatut kuus. Samuti on mind alati köitnud säästlik eluviis ja jagamismajandus. Nüüd on need huvid kõik ilusti Raamatuvahetuses kokku saanud ja sellega alustamine oli mulle üsna loogiline samm," rääkis ta.

"Selline vahetusmudel on maailmas unikaalne. Suurem hulk raamatuid liigub SmartPOSTi pakiautomaatide kaudu, aga kui elad Pärnus ja näed, et sinu soovitud raamat asub samuti Pärnus, saab teha käest kätte vahetust," kõneles Ariva.