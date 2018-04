Otto-Triinu lasteaia lugu

Emad-isad teatasid, et Kastani lasteaeda nad oma lapsi viia ei kavatse, kuna Viisnurga lähedal asub see saastatud keskkonnas. Etteheiteid sadas robinal: et ametnikud ei väärtusta väikelasteaedu, kus turvaline õhkkond ja kodutunne; et väiksemad rühmad on lapsesõbralikumad ja Otto-Triinu kodutunnet ei kompenseeri basseini või moodsama keskkonnaga.