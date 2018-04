Sindi veimevakas on sadu tube

“Tegeleme probleemiga tasapisi. Veel käesoleval nädalal toimub meil mitu nõupidamist, kus otsustame, kuidas edasi minna,” lubas Tori vallavanem Lauri Luur esmaspäeval. “Üks võimalusi on projekteerimise, renoveerimise või ehitamisega muuta ühiselamud korterelamuteks, kasutades selleks minister Palo meedet. Aga see on praegu väga esialgne jutt.”