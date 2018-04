Vaprus pidi võrgust viis palli noppima

Kuigi Pärnu on tänavu hambaid näidanud nii Tammekale, Paidele kui ka Viljandile, kellelt on kokku võetud kaks punkti, on suurtele kindlalt alla jäädud: kaotusnumbrid 0:7 Nõmme Kaljule ja 0:5 FC Florale. Nädala keskel vannuti pealinnas 2:4 alla JK Tallinna Kalevile, kelle vastu jäädi 0:4 kaotusseisu, kuid Karl Anton Sõerde ja Ronaldo Tiismaa tegid viimase kümne minutiga skoori ilusamaks.