Erivajadusega inimesed saavad taotleda kodu kohandamise toetust  

Kodu kohandamise toetuse taotlusi hakkavad vastu võtma omavalitsused, mis abistavad inimesi kohanduste tegemisel. Vallad ja linnad saavad taotleda Euroopa Liidu toetust kokku ligikaudu 2000 erivajadustega inimese kodu kohandamiseks, et parandada nende iseseisvat toimetulekut.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva rõhutas, et kohandamine ei ole piiratud ühegi kindla puudeliigiga. Nii vajab kuulmispuudega inimene oma erivajadust arvestavat signalisatsioonisüsteemi (näiteks suitsuandurit) või nägemispuudega isik kortermaja fonolukusüsteemi kohandamist. „Soovime, et erivajadustega inimesed saaksid paremini ühiskonnas täisväärtuslikult toime tulla. Ulatame abikäe, et nende elu lihtsamaks teha,” ütles Iva.