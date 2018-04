Linn soovib tõsta parkimise hinda

Praegu saavad füüsilised isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Pärnu linn (mitte osavald) ja kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki omaniku või vastutava kasutajana, osta 32eurose kolme kuu parkimiskaardi, mis kehtib kõigil avalikel Pärnu tasulise parkimise aladel. Uue võimalusena on volikogu eelnõus 1. septembrist 31. maini kehtiv üheksa kuu parkimiskaart, mis maksaks 70 eurot.