Teearenduse eskiis tekitab kohalikes õudu

Tallinna–Pärnu–Ikla–Riia maantee ehk Via Baltica on maismaatranspordile kitsas, kuid peab välja kannatama Reiu loendusanduri andmetel aasta keskmisena üle 10 000 ­auto ööpäevas. Tipptunnil rühib suvepealinnast lõunasse üle 1200 masina tunnis. Juuresolevalt graafikult on näha, kuidas Via Baltica meie suunas areneb hoolimata sellest, et põhimaantee number 4 (E67) teemaplaneeringu tee täpsustatud asukohaga kilomeetritel 92,0–170,0 kehtestas Pärnu maavanem Andres Metsoja 1. oktoobril 2012. Nüüd istub Mets­oja Toompeal, maavalitsused on ­kaotatud ja ministrid vahetuvad.