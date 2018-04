Estonia publik valis Lihula mehe teist korda oma lemmikuks

“Mul on suur rõõm tõdeda, et on midagi positiivset, kindlat ja püsivat, mis tuleb igal kevadel: see on SEBi publikupreemia,” ütles teatrijuht Aivar Mäe. “Taas said kõik külastajad sõna sekka öelda ja aidata õnnelikuks teha kaks töökat ja armastatud lauljat. Publiku tunnustus on kõige suurem kiitus.”