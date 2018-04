Menetluse käigus selgus, et KoduTopi pakutavad tooted olid samad, mille tema eelkäija Oldtrees varem turult kõrvaldas. Kuivõrd needsamad ohtlikud tooted on taas müügilettidele jõudnud, tuleb selliste olukordade vältimiseks tooted tagasi osta ja hävitada.

Tasub teada, et kui toode on olemuselt mõeldud alla kolme aasta vanustele lastele, kuid sellele on lisatud hoiatus „Alla 3aastastele keelatud“, ei vasta see nõuetele ega pruugi olla mänguasja tegelikule sihtrühmale ohutu.