Rannametsa düünidel keerutav Luitejooks pakub kevadist liikumiselamust

8,3kilomeetrisele vahelduva maastikuga rajale on oodata üle 600 jooksja, niisama pikale käimisdistantsile pea 200 huvilist ja 400 meetri pikkusele lastejooksule üle 300 põnni. Koeraga tuleb rajale jooksma või kõndima sadakond loomasõpra. “Mitte kusagil mujal ei tehta sellist rahvaüritust. Justkui boonus on tasuta koertenäitus,” märkis korraldaja Vahur Mäe, lisades, et see meeldib väga paljudele.

Jooksu- ja käimisrada pakub kauneid loodusvaateid ja mõõdukat sportlikku katsumust: valdavalt pehmel pinnasel, metsa all kulgev distants läbib Luitemaa looduskaitseala, kus asuvad luited Torni- ja Tõotusemägi on Eesti kõrgeimad. “Luitemaal on eri vanuses metsa. Kui puu kukub rajale, siis nii on ja rahval tuleb see ületada,” tõi Mäe näite. Just neil põhjustel liigitub jooks elamusspordi kategooriasse.