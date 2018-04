Rehvivahetuse hooaeg on täies hoos

Taunex Auto juhataja Tauno Suluste tõdes, et praegu on käes kiire rehvivahetuse aeg. Ta väitis, et tihedam periood algas eelmise nädala keskpaigast. “Juba selle nädala aegadest on pool broneeritud,” selgitas Suluste olukorda. Tänavu on rehvivahetus jäänud hilisemaks külmade ilmade ­tõttu. “Meid ootab tuleval kolmel nädalal ees palju tööd, sest 1. maist peavad suverehvid all olema,” põhjendas Suluste.

Expert Transi töökoja meister Andrus Koger möönis samuti, et rehvivahetajad on elavnenud. “Nädala lõpuni on graafik suhteliselt täis ja ka osa järgmisest nädalast,” selgitas Koger.

Amserv Pärnu müügisaali administraator Kaspar Vihmaru kinnitas, et rehvide vahetamine on täie hooga käima läinud. Tema sõnutsi hoogustus rehvivahetus eelmisel nädalal ja soovijate arv on päev-päevalt kasvanud, järjekord küünib umbes nädalani.