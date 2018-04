Tori vald plaanib Sindi ühiselamud renoveerida

Vallavanem Lauri Luuri sõnade kohaselt on ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri Urve Palo loodud toetusmeede just see, mida Sindi linn arenguks hädasti vajab. „Sindi on ajalooline tööstuslinn, kus praegugi paikneb mitu Pärnumaa edumeelsemat ettevõtet ja suurt tööandjat. Samuti asub Sindi väga lähedal Pärnu teistele tootmisaladele, kuid piirkonna arenguks vajab elamufond väga investeeringuid, et tagada töötajatele normaalsed elamistingimused,“ selgitas Luur.