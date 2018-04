Pärnumaa troonib suguhaigustes ja purjutamises esikohal

Pärnumaal diagnooositakse 100 000 elaniku kohta 186,6 suguhaiguse juhtu, mille hulka kuuluvad süüfilis, gonokokknakkus, suguliselt levivad klamüüdiahaigused. Siit on välja arvatud HI-viirus. Viimasena mainitu statistikas püsib esikohal Ida-Virumaa, kus diagnoositakse 76,2 positiivset juhtu 100 000 elaniku kohta. Madalaim on nii HIVi kui muude suguhaiguste diagnooside arv Hiiumaal, kus kellelgi pole HIVi avastatud ja suguhaigusi diagnoositi 37,7 juhtu 100 000 inimese kohta.

Samuti on võrdluses ülejäänud Eestiga ennast viimasel kuul purju joonud enim Pärnumaa inimesi, nii mehi kui naisi. 100 000 mehest on viimasel kuul olnud purjus 40,9 meest ja 11,8 naist. Madalaim oli sama näitaja Põlvamaal meestel (21,9) ja Jõgevamaal naistel (2,2). Teismeliste raseduse suhtarv on 26 juhtu 1000 naise kohta, see on kõrgem Eesti keskmisest: 16,2 juhtu 1000 naise kohta. Raseduse ajal suitsetab 6,6 protsenti lapseootel naistest, kui Eesti keskmiselt teeb suitsu 5,9 protsenti rasedatest. Vastav halvim näitaja on Järvamaal – 12 protsenti – ja parim Saaremaal, kus suitsetab 3,1 protsenti rasedaist.