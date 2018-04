Kaitseliit jaguneb neljaks maakaitseringkonnaks

Maakaitseringkondade põhiülesanded on korraldada Kaitseliidu üksuste väljaõppe planeerimist, ettevalmistust ja varustamist.

Kaitseliidu noorteorganisatsiooni liikmeks astudes vabastatakse poisid ja tüdrukud tervisekontrollist. Samuti ei pea edaspidi Kaitseliiduga liitumisel tervisekontrolli kordama inimesed, kellel on kehtiv relvaluba või kellele on tehtud tervisekontroll tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku või abipolitseinikuna ja kellel on seega õigus kanda sõjaväe- või tulirelva.