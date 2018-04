Tõhela küla buss tõmbab uudistajaid nagu magnet

Vaimuvaramuga ühe katuse all on koduloopööningki, kus saab uudistada kordumatuid käsitöö- ja majapidamisriistu. Küla valmistub tähistama Tõhela esmamainimise 500. aastapäeva ja neid ei kõiguta, et haldusreformi järel pole nad maakad, vaid linnakad, kellel keskuseni on üle 40 kilomeetri.