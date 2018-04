REV Pärnu OÜ tegevjuht Andres Kesküla leiab, et Rail Balticu ehituse ajaks tuleks võõrtööjõukvoote ajutiselt leevendada, kuna tööjõudefitsiit muudab suurprojektide ehitamise pikenevate tähaegade ja palgasurve tõttu kallimaks.

"See ei peaks olema kindlasti lõplik, aga kui on näha selliseid 3–5aastaseid projekte, siis neid ajutisi vabastusi tuleks anda ja pärast saab neid veel muuta ja täiendada. Ma arvan, et ei tunneta veel ehitajad ega ametnikud, kes ministeeriumides neid otsuseid kokku panevad ja seaduseks vormivad, milline see pilt aasta või kahe pärast on," rääkis Kesküla.

Pikas perspektiivis peaks see regulatsioon olema tegevjuhi ütlust mööda pigem paindlik, et seda õnnestuks vajaduse korral muuta, samal ajal tuleks leevendatud süsteemi kontrollida. "Paindlik selles osas, et neid regulatsioone oleks võimalik vajaduse korral ühele või teisele poole muuta ilma suure ja pikaajalise seaduseloome protsessita. Tuleb vaadata ka regulatsiooni ja kontrolli poolt, et ehitajad seda kurjalt kasutama ei hakkaks," ütles ta.

Sellega oli nõus Eesti ehitusettevõtjate liidu (EEEL) tegevdirektor Indrek Peterson. "Loomulikult peaks see olema kuidagi kontrollitud. Mitte, et me tassime suvalist tööjõudu sisse," lausus ta.

“Me oleme liiduga juba kaks aastat rääkinud, et meil on kvalifitseeritud tööjõu nappus ja võiks viia ehitussektori ajutiselt kvoodi alt välja, et me saaksime tuua elamislubadega tööjõudu rohkem sisse," rääkis Peterson.

Petersoni sõnutsi täitusid võõrtööjõukvoodid juba märtsis, kuid kolmveerand aastat ehitust seisab alles ees. "Igal juhul toetame seda lätlaste ettepanekut," kommenteeris ta Läti ehitusettevõtjate liidu (LEEL) ettepanekut tuua Lätti Rail Balticu rajamise ajaks välistööjõudu, et mitte panna tööjõuturgu veel suurema surve alla.

BNSi teatel ütles LEELi juht Baiba Fromane, et Läti on jõudnud loomuliku tööpuuduse tasemeni, mis tähendab, et riigis ei ole enam vaba tööjõuressurssi. "Võib-olla on veel mõni tuhat potentsiaalset töötajat, keda saaks sektorisse meelitada ja koolitada, aga see ei lahenda Rail Balticu ehitusega kaasnevaid ja sektori pikaajalisi probleeme," märkis ta. Fromane sõnutsi peaksid riigid üheskoos üritama tööjõupuudust leevendada, näiteks väljastades töölube leebemalt.