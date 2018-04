Päästjad on rakkes kulupõlengute kustutamisega

"Kulu süttimise täpset põhjust ei selgunud, küll aga panid päästjad tähele, et põlenguala juurde jäävate hoonete peremees oli suitsetaja," sõnas päästeameti pressiesindaja Mark Kiik. "Kulupõlengu süttimiseks piisab väiksestki sädemest või halvasti kustutatud suitsukonist."

Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine ja süütamine on keelatud, ohtlikud ja karistatavad teod. Peale tule leviku ohule metsa või hoonetele, hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustavad linnud. Kustutamata tikk, suitsukoni või lõkkest lennanud säde süütab kergesti krõbekuiva kulu ja tuulise ilmaga on põlengule väga raske piiri panna.