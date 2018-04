"Praeguseks on kliendid ümber suunatud, kuid tööd käivad, et riket eemaldada," ütles Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist Peeter Liik.

"Rikke põhjust me praegu täpselt ei tea, aga seal on maakaabli rike ja täpset rikkekohta otsitakse. Suuremale osale klientidest on vool taastatud. Praeguse seisuga peaks olema vooluta 236 klienti," selgitas ta.