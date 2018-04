Eakat ema röövinud ja korduvalt peksnud mees sai pika vanglakaristuse

Süüdistuse järgi peksis Toomas ema mullu korduvalt nii käte kui jalgadega. Ühel päeval emale appi puid ahju alla panema tulnud naabrinaise lükkas mees kušetilt maha nii, et naine lõi pea vastu öökappi. Veel süüdistatakse Toomast emalt pensioni röövimises, kasutades selleks vägivalda.

Kohus kergendavaid asjaolusid siiski ei tuvastanud. Pensioni võtmise kohta ütles mees, et ema seda tegu röövina ei tõlgendanud.

Kohus arutas asja üldmenetluse korras rahvakohtunikega ja leidis, et tegu on täielikult tõendamist leidnud. Raskendava asjaoluna arvestas kohus, et teod pandi toime kõrges eas isikute vastu: kolmel korral ema ja ühel naabrinaise vastu.