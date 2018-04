Konnad alustavad kevadist rännet

"Konnad teel(t)" projekti eestvedaja Kristiina Kübarsepp sõnas, et konnad alustavad varsti iga-aastast rännet. "Nii mõneski kohas on konni juba teel nähtud, kuid mitte massiliselt," lausus Kübarsepp.

Kübarsepa sõnade kohaselt on Pärnumaalt tulnud võrdlemisi vähe teateid konnade rännuteede kohta. Kahepaiksete suuremat liikumist võib oodata nädalavahetusel, kuid see oleneb ilmast: vajalik on vähemalt viiekraadine temperatuur hilisõhtul ja kaasa aitab väike vihm. Krooksujad muutuvad aktiivsemaks 21–24 vahel.