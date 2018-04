Tanklasse proovipäevale läinud noormees varastas seifist üle 1000 euro

Juhkov selgitas, et tuttavate pere pakkus Ranekile umbes nädalaks öömaja. Nii pääseski kostiline ligi alaealiste tuttavate pangakaardile ja taskutele. „Väikeste summade vargus taskutest lisandus süüdistusele, sest see on käsitletav süstemaatilise tegevusena ja sel juhul ei oma kahjusumma enam tähtsust,“ avaldas prokurör.

Prokuröri sõnutsi on nooruk põhjendanud vargusi rahapuuduse ja võlgadega, kuid ta ei ole avaldanud, kellele ja kui palju ta võlgu on. „Ta on vaid kinnitanud, et kahetseb tehtut ja sooviks kahju hüvitada, kui saaks,“ sõnas Juhkov.