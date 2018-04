Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati ligi saja kunstniku osalusega kaks näitust

Avamisel keskenduti kunstnike tänamisele ja kunstinautlemisele, muuseumi juht Mark Soosaar märkis Pärnu kunstielu tulevikku silmas pidades vaid põgusalt, et uut kunstihoonet on mõtet Pärnusse ehitada vaid siis, kui see hoonegi saab olema rahvusvaheliselt silmapaistev arhitektuuriteos. Homme lubasid Soosaar ja Elken riigikogus kunstielust tõsisemalt rääkida ja seal kõne pidada.

"Meie ülesanne oli luua selline komplekt, kus kunstnikud saaksid oma ainukordsuses särada. Väga paljud maalijad ütlesid, et just seesama esteetika aspekti väljatoomine oli põhjus, miks nad sellel näitusel tahtsid kindlasti esineda," avaldas Elken.

"Kui me ajas tagasi vaatame, siis 20. sajandi modernism oli ka piiride ületaja ning lõppkokkuvõttes on see loonud üha uut esteetikat. Kunst võib olla sotsiaalne, aga esteetikast meil pääsu siiamaani ei ole, see jälitab kunsti jätkuvalt ja on paljude jaoks kunsti sünonüüm. Nii nagu paljude jaoks on kunsti sünonüümiks ka maalikunst," nentis ta.