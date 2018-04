Galerii: Coop Pank vahetas Pärnus vanad ruumid uute vastu

Coop Pank AS kommunikatsioonijuht Mari-Liis Sesmin selgitas, et senised ruumid olid amortiseerunud ja remondiks pidanuks uksed mõneks ajaks sulgema.

Coop Pank, mis ühendab esimesena Eestis panganduse jaekaubandusega, alustas tegevust läinud aasta oktoobris ja sel on Eestis 15 kontorit.

Coop Pank loodi senise AS Eesti Krediidipanga põhjal. Coop Panga suuromanik on Coop Eesti, 19 piirkondlikust tarbijate ühistust koosnev toidu- ja esmatarbekaupa müüv grupp, millel on 350 kauplust ja ligikaudu 600 000 püsiklienti.