Dokiõhtul näeb lihatööstuse telgitaguseid

"Cowspiracy" on Kip Anderseni ja Keegan Kuhni kõvasti laineid löönud, keskkonnale ja planeet Maa eluspüsimisele ohtliku toitainete kasvatamise telgitaguseid uuriv dokumentaalteos. Film uurib, kuidas mõjutab pidevalt laienev veiselihakasvatus planeedi keskkonda.

Väidetavalt on võimalik lihatööstuse süüks panna nii metsade häving, 65 miljoni aasta suurim liikide kadu kui merevee kvaliteedi langus. Samuti väidavad filmitegijad, et kõik see toimub nii valitsuste kui keskkonda kaitsma pidavate organisatsioonide toel ja teadmisel.