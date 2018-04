90 aastat tagasi

Ei ole enam kaugel see aeg, kus Pärnu sadam saab selleks elusooneks, mille kaudu juhitakse terve Lõuna-Eesti eksporti. On tarvis ainult ära oodata Pärnu–Petseri laiaroopalise raudtee väljaehitamist, mis kahjuks alles 1931. a. alustatakse, ja sadam võib vastu minna õitsvale tulevikule. Kuid ilma selletagi on ­sadam peale sõja-aastaid läbi teinud tähelepandava arengu, näidates iga aastaga suuremat tegevust nii välja- kui sisseveos.