Uus tehnoloogia tõhustab häirekeskuse tööd

Häirekeskuse pressiesindaja Heiko Leesment sõnas, et eriti hästi tuleb täpse positsioonimise kasutegur välja hajaasustusega piirkondades. Näiteks Pärnumaal sai hädasolija kiiremini abi just tänu positsioonimisele.

Hädaabinumbril 112 anti teada Pärnust Viljandisse sõitvast inimesest, kellel tekkis sõidu ajal raske terviserike. Asukoha kohta oskas helistaja öelda vaid seda, et on teel Viljandisse ja on juba jõudnud Kilingi-Nõmmest läbi sõita. Päästekorraldaja määras asupaigaks GPS-koordinaatide põhjal Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme maantee 112. kilomeetri, mis võimaldas kohale saata lähima vaba kiirabibrigaadi. Kilingi-Nõmme kiirabibrigaad jõudis õnnetuskohale kümne minutiga. Leesment lausus, et juhul kui poleks õnnestunud täpsemalt positsioonida, tulnuks kiirabil välja sõita kaugemalt ja kulutada aega abivajaja leidmiseks. Androidi operatsioonisüsteemiga telefonilt helistaja asukohta saab häirekeskus tuvastada 2016. aasta suvest, sellest kevadest iPhone’ide oma.