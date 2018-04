Uus bussiliin Pärnust Kilingi-Nõmme silub paljude murekortsud

Nüüd on see mure murtud Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) koostöös Saarde vallavalitsuse ja vedajafirma M.K.Reis-X OÜga. Iga päev on käigus liin number 84, mille buss väljub kell 20.20 Pärnust ja peatub maaliinile ette nähtud peatustes, sealhulgas Tammsaares (nõudepeatus), Papiniidus ja Raekülas. Sihtkohta Kilingi-Nõmme jõuab buss kell 21.05 nagu sõiduplaanis kirjas.