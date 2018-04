Kas pronksiseeria suudab haavad parandada?

“Mänguline kõikumine oli liiga suur ja väga valel ajal,” võttis pärnakate peatreener Avo Keel poolfinaalseeria allajäämise lühidalt kokku. “Nii tribüünilt, treeneripingilt kui platsilt paistis see kindlasti isemoodi ja õigus on kõigil. Me ei tulnud pingega toime. Mehed oskavad paremini, kui nad näitasid.”