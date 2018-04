Noored hakkavad Lõpel kokkama

"Idee tuli seoses huvihariduse lisarahastusega, mis riik andis. Tegime selle eest kokandusringi ja sealt hakkasid noored ise initsiatiivi üles näitama, et neil võiks noortekeskuses olla oma kööginurk," rääkis noortekeskuse juhatuse liige Annika Urbel. Ja nii saigi Urbeli sõnutsi kirjutatud projekt köögimööbli, seadmete ja vahendite soetamiseks, et korraldada kaht sorti kokandusüritusi.

"Üks on pärandi talletamine – selle puhul teeme koostööd kogukonnaga. Kutsume vanemaid inimesi kööki õpetama noortele vanemaid retsepte või igapäevaseid asju. Ja teisest küljest tutvustaks noortele rahvusvahelist kööki," lausus Urbel. "Avamisüritus on plaanitud septembrisse, kui köök on valmis."