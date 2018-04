Ametiühingu juhatuse esimehe sõnutsi on praegu Sebe Pärnu bussijuhtide palk umbes 900 eurot. “Selle eest veavad nad inimesi ja vastutavad nende eest. Vastutus on aga tõepoolest suur ja juhid teevad väga head tööd, näiteks sellegagi, et püsida pidevalt graafikus,” kinnitas ta. “Suurtes linnades nagu Pärnu ja Tartu peaks miinimum olema 1000eurone palk.”

Töötingimuste kohta nentis Kallas, et need on paranenud. Ta tõi näiteks Pärnu uued linnabussid, mille kohta tõdes ometi, et alati need vastu ei pea. “Mis aga valmistab suurt probleemi, on bussijuhtide olmetingimused liinidel. Nendele tähelepanu pööramine on tulevikus üks tähtsamaid teemasid. Bussijuht on inimene ka tööl,” lausus Kallas.