Kolm peret võtsid jahilossi käsile ja avasid kohviku

Hoone üks omanikke Jaak Kastepõld rääkis, et maja valmis 1912. aastal ja möödunud sajandi väga kirjud sündmused viisid von Ferseni siitkandist minema ja ta müüs jahilossi koos 4000ruutmeetrise kinnistu ja kõrvalhoonega Eesti riigile. Omapärase arhitektuuriga avaras, 17 toaga majas­ on kohtunikud mõistnud ­õigust, õpetatud koolilapsi, antud välja Lihula rajooni ajalehte Koit, töötanud Lääne-Eesti pank, ETV korrespondendipunktist edastas Rein Hanson saateid, siin on pakutud teenuseid (õmblus, kingsepp, fotograaf), viimati hõivasid poole majast iluteenindajad.