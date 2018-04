40 aastat tagasi

Pärnu majandites läheb sel kevadel põllule 1100 traktorit. Äsjalõppenud tehniline ülevaatus näitas, et mehhanisaatorid on viisaastaku kolmandaks külvikevadeks traktorid ja haakeriistad hoolikalt korda teinud. Põllutööd on juba alanud ning iga päev toob traktoreid põllule juurde. Näiteks reedel oli põllul 132, esmaspäeval 183 ning eile juba 204 traktorit.