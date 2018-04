Pärnu Sadama korvpallurid ronisid võõral väljakul Valga tiimi vastu 12punktisest kaotusseisust välja ja asusid kolme võiduni mängitavat veerandfinaalseeriat juhtima. Kuigi kogu sats tegi vägeva mängu eesotsas Siim-Markus Postiga, tunnistasid asjaosalised, et kangelased olid need 30 fänni, kes võtsid vaevaks sõita piirilinna, et armastatud tiimile kaasa elada.