Ajalooklubi hooaeg lõpeb laste küüditamise teemaga

Peagi kümnendat tegevusaastat tähistava ajalooklubi eestvedaja on Lihula linna aukodanik Mati Mandel, kelle sõnade kohaselt on tänavune loengute sari pühendatud koduriigi juubelile ja käsitletakse Eesti ajalugu läbi kahe sajandi. Ürituste korraldamisel teeb klubi koostööd Vana-Läänemaa ajaloo seltsi ja mitte­tulundusühinguga Keskaegne Lihula.

“Mina tunnen alati, et ajalooklubi on nagu suur sõprade kokkusaamine, kuhu tulevad inimesed Virtsust Haapsaluni ja mujaltki. Mati Mandel otsib lektorid ja vallavalitsus toetab meid veidi ja kingime neile tänuks Vana-Läänemaa seltsi välja antud raamatuid, mida poodides ei ole,” rääkis Larissa Mandel, kes ajaloo­klubisse kuulunud asutamisest peale.

“Meie eesmärk on Läänemaa ajaloo propageerimine, oleme Keskaegse Lihula liikmed, aga kõigis ettevõtmistes on väga palju vabatahtlikku, missioonitööd. Soov on, et üritustel käiks rahvast nii-öelda uuelt Pärnumaaltki,” ütles Mati Mandel.