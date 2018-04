Galerii: Metsä Woodi uus tehas on maja mõõtu masinaid täis

Pärnu Metsä Woodi tootmishall on otsast­ otsani väiksema elamu mõõtu tootmisliine pungil. Seadmeid on praegu 16, aga mõni tuleb veel juurde. Kuumpressi liin on nii pirakas, et selle raam tuli paika panna enne, kui seinad ja katus valmis ehitati.