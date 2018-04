Olümpiakomitee toetas Pärnumaa sportlasi

Kaks korda aastas välja antavat haridusstipendiumi saavad taotleda praegused ja kunagised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on 2017. sügisest kuni 1200 eurot semestris.

Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul. Kui sportlane on tegevkarjääri juba lõpetanud, ei tohi sellest möödunud olla üle viie aasta. Samuti oodatakse stipendiaatidelt ausa mängu põhimõtete järgimist, noorematele eeskujuks olemist ja dopinguvastaste reeglite järgimist.