Pärnu turgu on aasta jooksul väisanud üle 1,1 miljoni külastaja

Esimese tegutsemisaasta keskmine külastajate arv on 93 000 inimest kuus. Kokku on turgu väisatud 1 113 590 korda.

"Poole miljoni piiri ületasime augustis, miljon külastust sai täis selle aasta veebruaris. Kõige kehvem kuu on veebruar ligemale 64 000 inimesega. Kõige populaarsem oli juuli, kui turgu külastas lausa üle 150 000 inimese. Nagu turul ikka on suvekuudel näitajad üle 100 000 ja talvekuudel 70 000 ümber," rääkis Pärnu turu juht Sirli Kiri.

Siiski märkis Kiri, et loendatud on ainult hoonekülastusi, sest üksnes turul käinuid ei õnnestu veel üles lugeda, aga tulevikus plaanitakse sedagi.

"Kuigi 2017 on olnud poolik aasta, kuna alustasime tegevusega uuesti aprillis, on käibe kasv võrreldes eelmisega tegutsemisperioodiga ligikaudu 25 protsenti suurem. Väliturul on samuti näha käibe suurenemist, mis on tingitud sellest, et puu- ja juurviljamaja on avatud aasta ringi," kõneles juht.

Aga kui kasvavad tulud, suurenevad alati kuludki, kuna suurema maja ülalpidamisega kaasneb rohkem kulutusi.

Kiri sõnutsi on selge, et iga uue asja käivitamine võtab aega ja esimese aasta jooksul on seetõttu turul rentnike seas toimunud ootuspäraseid muutusi. Hoonesse on lisandunud kalapood Kalakuningad ja väikestel siselettidelgi näeb vastavalt hooajale põnevaid kohaliku toodanguga kauplejaid.

"Praegu on turul kolm tugevat söögikohta, millel on suur püsiklientide arv ja mis on enda koha Pärnus kenasti kvaliteedi ja maitseelamuste teel kindlustanud: Kalamajaka kohvik, Elleni pagariäri ja Hõbe Taldrik. Suveks avab uksed veel kaks kohvikut terrassiga.