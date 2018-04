Andres Herkel: Riigi eelarvestrateegia peab põhinema suuremal plaanil

Mis on Jevgeni Ossinovski ja Helir-Valdor Seederi niisuguste avalduste taga? Esiteks võib see kõnelda ootusest, et suur majanduskasv jätkub ja prognoosiga õnnestub seda veel suuremaks kirjutada. Teine variant on see, et mõlemad koalitsioonipartnerid on valmis oma lubadustes väiksemaid ohvreid tooma, et Keskerakonna ohvrid oleksid veel suuremad.